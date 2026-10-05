Samuele Inacio, 18 anni e un futuro de grande giocatore. O almeno in molti sono pronti a scommetterci. Sicuramente Roberto Monacini, che lo ha convocato per questa sosta dedicata alla Nations League, in modo da vestirlo di azzurro prima dell'arrivo della Federazione brasiliana. Mossa agevolata dalla decisione del ragazzo, in forza al Borussia Dortmund, che si è sempre sentito italiano visto che il padre Inacio Pià l'Italia la conosce benissimo, avendo giocato per anni nel campionato locale. E proprio Inacio ha parlato del figlio, accostato a diversi club tra cui l'Inter, dalle colonne de La Repubblica.

In Serie A invece i giovani faticano a trovare spazio.

"Il materiale per lavorare in Italia c’è anche adesso, ma serve più coraggio e pazienza, buttare dentro i giovani e aspettarli, manca questo. Le pressioni per i risultati ci sono ovunque, anche in Germania, però scelgono su chi puntare e lo fanno in fondo, preferendo la qualità di pochi alla quantità di molti..." .

Con Mancini CT ci sarà la svolta?

"Con l’Italia lui ha già vinto, ha una visione moderna e punta sui giovani. Dovranno dargli tempo" .

E nel futuro di suo figlio Inacio cosa vede? Può tornare in Italia?

"Lui è sereno, ha voglia di spaccare il mondo, gli auguro di continuare con questa testa. La Serie A? Mai dire mai, ma ora è focalizzato sul Dortmund".