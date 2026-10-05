Due gol consecutivi per scacciare i brutti pensieri e i pessimi ricordi. Alessandro Bastoni si è ripreso la Nazionale non solo a parole, ma con i fatti. La serataccia di Zenica non si cancellerà, ma il centrale è andato avanti e come lui anche Gennaro Gattuso, all'epoca CT della Nazionale, che riferendosi all'espulsione del giocatore è stato eloquente: "Bastoni dopo Bosnia-Italia l’ho ringraziato, fa parte del gioco, mica l’ha fatto a posta a prendere l’espulsione - ha detto l'attuale allenatore della Lazio al Festival di Trento -. Mi resta quello che tutti mi hanno dato della Nazionale. Mi dà fastidio essere giudicati sempre e solo per il risultato".