Lautaro Martinez è ancora impegnato in nazionale, dove ha segnato il quarto gol nelle ultime quattro presenze, il quarantaduesimo con l'Argentina, terzo miglior marcatore di sempre dietro Messi a 125 e Batistuta a 55. Come riporta La Gazzetta dello Sport, al "Toro" manca ancora l'impegno contro il Benin nella notte italiana tra martedì e mercoledì, poi tornerà in Italia dove si rivedrà ad Appiano giovedì o addirittura venerdì. Sabato alle 18 c'è Inter-Parma.

"Con la Champions League che fa capolino, sarà da vedere se Chivu preferirà tenerlo a riposo oppure se non se ne priverà nemmeno contro la nuova creatura di Gilardino - si legge sulla rosea - Il Toro è un imprescindibile per l'Inter, per gol e leadership. In campionato è rimasto in panchina solo contro l'Udinese, ma prima e dopo, ovvero contro Napoli e Roma, è lui che ha ispirato e completato le rimonte su Allegri e Gasperini. Lautaro è un fattore. Psicologico e tecnico. E non è affatto escluso che al momento del rientro si candidi lui stesso per una maglia per sabato. Il Parma evoca bei ricordi, la scorsa stagione è stata la partita scudetto, e la mentalità del capitano interista è chiara: fosse per lui, giocherebbe sempre. A Chivu, che comunque li davanti avrà un Thuram tirato a lucido e i ben più "freschi" Pio e Bonny, l'ardua decisione".