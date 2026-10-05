Con le ali si vola. Inter e Roma oggi, pur condividendo il primato con la sorprendente Lazio, sembrano le uniche due squadre in grado di giocarsi lo Scudetto anche se è presto per fare previsioni dopo le prime 5 giornate di campionato. Intanto, c'è un dettaglio che sta facendo la differenza per entrambe: la qualità degli esterni.

Numeri alla mano, nerazzurri e giallorossi sono quelli che hanno creato più occasioni da rete partendo dalla fascia. La Gazzetta dello Sport si focalizza proprio sulla Roma, contando 24 opportunità così suddivise: 13 Wesley, 7 Molina e 4 Lulli. Davanti però c'è l'Inter, a quota 26, grazie al contributo di Federico Dimarco e Andy Diouf.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 09:52
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.