Con le ali si vola. Inter e Roma oggi, pur condividendo il primato con la sorprendente Lazio, sembrano le uniche due squadre in grado di giocarsi lo Scudetto anche se è presto per fare previsioni dopo le prime 5 giornate di campionato. Intanto, c'è un dettaglio che sta facendo la differenza per entrambe: la qualità degli esterni.

Numeri alla mano, nerazzurri e giallorossi sono quelli che hanno creato più occasioni da rete partendo dalla fascia. La Gazzetta dello Sport si focalizza proprio sulla Roma, contando 24 opportunità così suddivise: 13 Wesley, 7 Molina e 4 Lulli. Davanti però c'è l'Inter, a quota 26, grazie al contributo di Federico Dimarco e Andy Diouf.