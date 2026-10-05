Direttamente da Trento, dove ha partecipato come ospite al Festivald dello Sport, il designatore Daniele Orsato ha risposto alle domande a raffica della Gazzetta a margine dell'evento.

La partita più difficile da arbitrare?
"Roma-Lazio, finale di Coppa Italia".

Il giocatore più plemico?
"Ne avrei troppi (ride, ndr), preferisco non rispondere".

Il giocatore più corretto?
"Javier Zanetti"

Una regola che cambieresti?
"Vorrei che ci fosse anche un allenatore degli arbitri tra le panchine in partita".

Una decisione arbitrale che era sbagliata?
"Ci sarebbe un lungo elenco, risponderei un rigore concesso in Sampdoria-Atalanta tanti anni fa".

L'allenatore più difficile da gestire?
"Sinisa Mihajlovic".

L'allenatore con cui ti sei trovato meglio a discutere?
"Sempre Sinisa Mihajlovic".

Il VAR ha migliorato o peggiorato il calcio?
"L'ha migliorato assolutamente".

Sezione: News / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 15:11
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.