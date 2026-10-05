Marko Arnautovic, ex attaccante dell'Inter, si è raccontato nel corso di un dialogo via Twitch con lo streamer Marli. Rivelando tra le altre cose qual è il giocatore a suo dire maggiormente sottovalutato mai incontrato: “Il giocatore più sottovalutato con cui abbia mai giocato? Piotr Zieliński. Magari in Italia è un nome noto, ma fuori dalla Serie A la gente non si accorge davvero di lui. Eppure è un giocatore straordinario". Nel corso dell'intervista, l'austriaco ha rivelato un anedotto clamoroso sulla festa per il Triplete 2010, quando ha tentato di prendere una bandiera austriaca dagli spalti e festeggiare con i tifosi. Quando poi ha cercato di rientrare in campo, è stato placcato a terra dalla Polizia. "Volevano arrestarmi", racconta il giocatore viennese. Il motivo: Arnautovic aveva gettato via il suo accredito ed era stato apparentemente scambiato per un normale tifoso.

Come se non bastasse, la stessa cosa si è ripetuta poco dopo. Quando Arnautovic ha cercato di spaventare Mario Balotelli davanti al pullman della squadra, sono arrivati ​​di nuovo diversi agenti di polizia. "All'improvviso sono arrivati ​​sei poliziotti e hanno urlato: 'Fermati, fermati'. Ero di nuovo a terra". In quella circostanza, servì l'intervento del suo vice allenatore che riuscì a calmare la situazione una seconda volta.