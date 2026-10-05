Diouf titolare nel ruolo di terzino sinistro: Zidane non ha avuto dubbi decidendo di schierare il calciatore dell'Inter titolare per la partita di questa sera contro il Belgio, valida per la Nations League. Profondo turnover per i galletti, che lasciano fuori anche Maignan e Rabiot.

In casa Italia, contro la Turchia, partono dal 1' sia Bastoni sia Barella. In attacco novità per gli azzurri: Vergara e Maldini a supporto di Scamacca.

Parte titolare anche Piotr Zielinski nella sfida che la Polonia giocherà sul campo della Bosnia Erzegovina.

La formazione della Francia (4-3-3): Restes; Koundé, Yoro, Lacroix, Diouf; Akliouche, Camavinga, Koné; Dembelé, Lepaul, Barcola

La formazione dell'Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.