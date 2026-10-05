All'Adriatico di Pescara, la Nazionale italiana Under 21 strappa il pass per l'Europeo di categoria balzando al comando del suo girone di qualificazione dopo aver annichilito i pari età della Polonia con un netto 6-2. Ai ragazzi di Silvio Baldini sarebbe bastato vincere con due gol di scarto, ma hanno voluto esagerare portandosi a casa un trionfo con un punteggio di proporzioni tennistiche. Sblocca l'impasse Koleosho, al 16', poi sale in cattedra Ndour con una doppietta. Lipani cala il poker prima della segnatura degli ospiti con Mikolajewski. I padroni di casa ristabiliscono le distanze con Fini, incassano la seconda rete da Zewlakov prima di fissare definitivamente il risultato con Cherubini. 

Sezione: Giovanili / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 20:23
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.