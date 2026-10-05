In attesa di capire se l'Estudiantes, come sembra, eserciterà l'opzione di riscatto per Tomas Palacios da 6,5 milioni di euro, l'Inter potrebbe ricevere altri soldi da un'altra operazione di mercato che non la riguaarda più direttamente. Come sottolinea AS, infatti, le ultime prestazioni di Lucien Agoumé avrebbero attirato l'interesse di club della Premier League, notorialmente facoltosi, assolutamente in grado di pagare l'attuale clausola rescissoria da 40 milioni di euro per il classe 2002 francese.

Un interessante 10%

L'opinione prevalente a Siviglia è che durante la prossima finestra di mercato invernale si concretizzeranno offerte concrete per il centrocampista, nato a Yaoundé, in Camerun, 24 anni fa. Agoumé arrivò a Nervión nell'inverno del 2024 in prestito dall'Inter e, pochi mesi dopo, il Siviglia ha acquistato metà dei suoi diritti. Nell'estate del 2025, come previsto dal contratto, ha comprato un ulteriore 40% del cartellino. L'Inter, quindi, detiene un decimo dei diritti sul giocatore. Come già detto, Agoumé ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, tuttavia il Siviglia dovrà presto valutare se cederlo o rinnovargli il contratto, che scade a giugno 2028.