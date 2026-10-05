L'Inter riprende a lavorare da oggi pomeriggio in vista della partita contro il Parma, prevista per sabato 10 ottobre alle 18.00. La rosa nerazzurra ha goduto ieri di un giorno di riposo, ora comincerà a preparare seriamente la prossima sfida, in attesa del rientro a scaglioni dei nazionali.

"Spence e Dimarco hanno completato il lavoro di recupero, mentre oggi è atteso il ritorno in gruppo di Calhanoglu (problema muscolare alla coscia destra) - si legge sul quotidiano -. Rientro dei nazionali: dopo aver già riabbracciato Bisseck, oggi è atteso Bonny. Domani dovrebbe tornare Stankovic, mercoledì Barella, Bastoni, Esposito, Diouf e Zielinski, giovedì Martinez (col Parma dovrebbe debuttare Provedel), Akanji, Sucic e Lautaro".

