Chivu mette già nel mirino il Parma: sabato è dietro l'angolo e il tecnico romeno spera di poter contare sull'inter a rosa a disposizione (Stones a parte). Ci sarà però da attendere le ultime gare delle nazionali.

In particolare, occhi su Lautaro, ultimo a rientrare ad Appiano. Intanto oggi è atteso il rientro in gruppo di Calhanoglu. E allora Chivu può pensare di utilizzare il meno possibile i reduci dalle nazionali contro la sua ex squadra...

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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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