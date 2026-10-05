C'è anche l'impronta di Ronaldo nella carriera di Kaiki Bruno, terzino brasiliano del Como. Ma non per quel che riguarda l'aspetto tecnico, quanto piuttosto per quello estetico. Intervistato per il sito ufficiale del club lariano, l'ex Cruzeiro ha rivelato di aver accolto un suggerimento particolare del Fenomeno: "Un giorno Ronaldo è venuto da me e mi ha detto che mi stavano bene. Così mi sono detto: d'ora in poi, li tengo", ha spiegato ridendo.

Arrivare al Como, spiega, non è stato semplicemente un trasferimento in Europa ma un modo di trovare il posto giusto per continuare a crescere: "Ciò che mi ha convinto è stato il progetto del Como. Ho sentito che qui avrei potuto adattarmi molto facilmente. Mi trovo bene all'interno di questo progetto e, se Dio vuole, farò un ottimo lavoro qui".