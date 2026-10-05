Se qualche tifoso dell'Inter fosse ancora indeciso sulla maglia da acquistare per questa stagione, Nike offre un'altra opportunità più vintage. L'azienda ha infatti ufficialmente presentato la nuova terza maglia 'Energy' dell'Inter per la stagione 2026/27, caratterizzata da un design classico che rende omaggio all'epoca d'oro del club con Pirelli e in particolare alla terza maglia del 1998/99 (stagione non certo indimenticabile dal punto di vista prettamente calcistico). Ne dà notizia Footy Headlines.

Questa maglia retrò presenta una base blu pulita con un'ampia striscia orizzontale nera al centro. Ha un classico colletto a V nero e polsini neri. Lo Swoosh dorato della Nike è posizionato sul petto destro, aggiungendo un tocco di classe all'estetica vintage. La caratteristica più evidente è la grande scritta bianca 'INTER' sul petto. Nike ha stilizzato questa scritta utilizzando un carattere tipografico ispirato al logo Pirelli.

La maglia retrò dell'Inter per la stagione 2026/27, prodotta da Nike, sarà disponibile a partire da questo mese.