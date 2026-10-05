A rinforzare il calcolo de L'Equipe che denuncia la penuria di terzini all'interno dei convocabili da parte di Zinedine Zidane arrivano le dichiarazioni di uno dei terzini più forti della storia della Francia, quel Bixente Lizarazu colonna della Nazionale campione del mondo 1998. Parlando allo stesso quotidiano, l'ex Bayern Monaco ha sì apprezzato la scelta di provare Andy Diouf nel ruolo di terzino sinistro ma ha anche aggiunto: "Sebbene trovi queste soluzioni incoraggianti, la situazione dimostra che non abbiamo un grande bacino di terzini, e questo mi preoccupa. La questione è dibattuta da diversi anni. Non so se dipenda dal fatto che i giocatori siano meno propensi a giocare in quel ruolo o dal fatto che non sappiamo come allenarli. È un peccato che non ci sia un vero e proprio percorso di crescita, perché è senza dubbio il ruolo più completo, il più da decatleta del calcio".