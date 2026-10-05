E' ancora presto per poter dire se la nuova Nazionale italiana di Roberto Mancini abbia dei punti in comune con quella che trionfò all'Europeo 2021. A sostenere questo punto di vista è Nicolò Barella, intervistato da Sportmediaset alla vigilia di Italia-Turchia: "Ci vuole tempo - le parole del centrocampista dell'Inter -. L’inizio è stato positivo, al di là della prima partita. Eravamo forse arrugginiti, col peso di quello che era successo nei mesi precedenti. Tutti abbiamo dimostrato di voler fare meglio rispetto al passato e riguadagnarci la la fiducia degli italiani".

Hai voglia di rivincita dopo la panchina con la Francia e l'esclusione con la Turchia?

"Rivincita no, io so chi sono e cosa posso dare alla Nazionale. So quello che i miei compagni pensano di me, sono pronto a giocare quando lo decide il mister. L'importante è che l'Italia vinca e faccia bene, così da ritrovare l'entusiasmo di indossare la maglia azzurra".

La gara con la Turchia nasconde delle insidie.

"Sicuramente è stata una pausa lunga, non eravamo abituati. Ci sono degli impegni da onorare, e noi lo stiamo facendo. Sarà una gara importante per confermare che ciò che è successo nelle scorse partite non è stato un caso. La Turchia è ferita dopo gli ultimi risultati, noi metteremo in campo tutto quello che abbiamo per vincere".