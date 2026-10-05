L'Inter vara un nuovo award mensile per i propri giocatori: verrà infatti premiata anche la migliore giocata difensiva del mese con il BBVA Best Defence of the Month. Il riconoscimento per i primi due mesi di campionato va a Yann Bisseck per il suo muro salva-risultato nel finale del match di Cagliari.

Sezione: News / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 17:47
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.