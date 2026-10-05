A partire da domani, 6 ottobre 2026, alle ore 10:00 fino alle ore 19:00 del 16 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti del Dall'Ara per la partita tra Bologna e Inter, al prezzo di 40 euro ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita. Sarà obbligatorio essere in possesso della FidelityCard dell’Inter, soprattutto per i residenti in provincia di Milano che potranno acquistare i biglietti solo per il settore ospiti se in possesso della tessera. I titoli acquistati sono incedibili.