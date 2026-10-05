A partire da domani, 6 ottobre 2026, alle ore 10:00 fino alle ore 19:00 del 16 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti del Dall'Ara per la partita tra Bologna e Inter, al prezzo di 40 euro ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita. Sarà obbligatorio essere in possesso della FidelityCard dell’Inter, soprattutto per i residenti in provincia di Milano che potranno acquistare i biglietti solo per il settore ospiti se in possesso della tessera. I titoli acquistati sono incedibili.

Sezione: News / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 18:02 / Fonte: Bolognafc.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.