La Nazionale italiana infila il terzo risultato utile consecutivo battendo 3-1 la Turchia grazie ai gol di Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori e Francesco Pio Esposito, capace di mettere il suo timbro uscendo dalla panchina. Dopo la falsa parte contro il Belgio, gli azzurri hanno completato il ciclo di partite di Nations League conquistando sette punti nei successi tre impegni in virtù di due successi ai danni della squadra di Vincenzo Montella e dell'1-1 in terra di Francia. Una continuità che non può che fare piacere al ct Roberto Mancini che, piano piano, sta cercando di rimettere assieme i cocci rotti nella tremenda nottata di Zenica che è costata alla nostra selezione la qualificazione al Mondiale.

A Bologna, sono scesi in campo tre interisti: dal via Alessandro Bastoni e Nicolò Barella (fino al 70', prima di dare il cambio a Sandro Tonali, dopo l'assist per il raddoppio), mentre Pio è subentrato all'autore dell'1-0, al minuto 55, chiudendo la contesa in anticipo con la solita zampata davanti alla porta, la settima in azzurro in dodici presenze.