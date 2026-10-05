Non dovrebbe esserci spazio per Andy Diouf nell'undici della Francia in campo questa sera. Dall'altra parte ci sarà il Belgio. Zidane, che già nella gara di andata di qualche giorno fa aveva lanciato il nerazzurro dal primo minuto, questa volta potrebbe optare per Truffert. L'ex Lens, invece, si accontenterà di un posto in panchina.

Non è da escludere, comunque, che Diouf possa entrare a gara in corso, scenario plausibile viste le caratteristiche tecniche che lo rendono decisamente a suo agio negli spazi aperti tipici dei secondi tempi. Ecco la probabile formazione dei Bleus secondo Canal+.

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Jacquet, Lacroix, Truffert; Cherki, Koné, Camavinga; Olise, Lepaul, Barcola.

Sezione: News / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 17:33 / Fonte: Canal+
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.