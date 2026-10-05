I tifosi dell'Inter sono chiamati a scegliere il migior giocatore del primo scorcio di stagione tra agosto e settembre. Il BetssonSport Player of the Month sarà conteso tra Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Carlos Augusto. Il voto potrà essere espresso sulle pagine social del club nerazzurro.

Ready to vote for POTM @BetssonSport? https://t.co/fFqArOKT6d — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) October 5, 2026