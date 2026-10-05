I tifosi dell'Inter sono chiamati a scegliere il migior giocatore del primo scorcio di stagione tra agosto e settembre. Il BetssonSport Player of the Month sarà conteso tra Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Carlos Augusto. Il voto potrà essere espresso sulle pagine social del club nerazzurro. 

Sezione: News / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 13:02
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.