Oggi, lunedì 5 ottobre, è uscito su Sky Prima Fila "Solo noi. Una stagione da Double", il docu-film prodotto da Inter Media House che ripercorre la scorsa stagione dell'Inter conclusa con lo Scudetto e la Coppa Italia. In un'anteprima pubblicata sui profili social del club, si possono sentire le parole di Nicolò Barella e Cristian Chivu riferite al momento dell'incoronazione dei nerazzurri come campioni d'Italia.

"Sul palco, io e Lauti abbiamo chiamato il mister dicendogli che anche lui doveva venire ad alzare la coppa", dice il centrocampista. "Barella è venuto a prendermi e tutti mi dicevano che dovevo stare davanti al gruppo per le foto - spiega il tecnico romeno -. Mi hanno spinto, anche se non volevo. Anzi, Bastoni mi ha spinto anche troppo (sorride, ndr). Poi vai perché non puoi fare altro. Però sono andato via veloce perché quello è il momento dei giocatori e deve essere così".