Raggiunto da Radio Radio, l'ex attaccante della Roma Zbigniew Boniek ha parlato del momento della squadra giallorossa e della potenziale candidatura per lo Scudetto: “Sarebbe una bella sorpresa, perché secondo me come parco giocatori, organizzazione, esperienza e forza l’Inter ha qualcosa in più. Però la Roma gioca bene e sta interpretando alla grande il calcio di Gian Piero Gasperini".

Può reggere fino alla fine?

“Bisogna vedere se riuscirà a reggere per tutto il campionato avendo anche gli impegni in Champions League. Poi sai che qua a Roma, quando arriva il sole di marzo, tutti si sciolgono un po’. Spero che quest’anno non succeda e che Gasperini riesca a ottenere da questa squadra cose molto interessanti".

Chi parte davanti nella corsa Scudetto?

“Se uno mi chiede chi è favorito, per me in pole position c’è una squadra sola: l’Inter. Poi ci sono altre due o tre squadre dietro. Il Napoli per adesso non ha fatto vedere grandi cose. Bisogna fare anche gli applausi alla Lazio, ma non credo che possa pensare allo Scudetto. Oggi come oggi l’Inter è nettamente favorita".

Cosa manca oggi al calcio italiano?

“Secondo me bisogna dare più spazio ai giovani. Ci sono ragazzi che dai 10 ai 15 anni, fino ai 20, fanno un gran mazzo per emergere e poi alla fine nessuno li guarda: finiscono in Serie C o in Serie B. Investire sui giovani fa sempre bene. Il calcio italiano e le squadre italiane sono sempre da rispettare e tutti vorrebbero vedere l’Italia protagonista nelle grandi competizioni".