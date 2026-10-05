Dall'Inter Under 23 al Sassuolo, dove Alberto Aquilani lo ha schierato titolare e da lì non si è più mosso, diventando una colonna della formazione neroverde. Ma Simone Cinquegrano, intervistato da Sky Sport nel centro di allenamento della formazione emiliana, "La mia vita non è cambiata, faccio sempre il mio. Ho qui la mia famiglia, i miei amici; sono un ragazzo che ama stare tranquillo con gli amici e la mia fidanzata Katia che amo, sono a posto".

Il terzino ha spiegato anche la sua volontà di giocare con la nazionale italiana nonostante le origini argentine: "Sono nato a Modena e mio padre è di Buenos Aires. Il mio obiettivo è indossare la maglia azzurra. Se arrivassero due chiamate dovrei scegliere perché è una decisione importante". Cinquegrano ha anche affermato di dover riconoscere un merito particolare al DS Francesco Palmieri: "Facevo l'attaccante centrale ma il direttore Palmieri ha avuto l'intelligenza di mettermi terzino e da lì ho continuato a fare quello che dovevo fare. Penso ci abbia preso",