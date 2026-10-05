Finn Jeltsch si sta facendo un nome ben oltre la Bundesliga. Il ventenne difensore tedesco è ora nel mirino di diversi top club europei, tra cui Barcellona e Inter, che hanno inviato osservatori per visionarlo. La conferma arriva da Sacha Tavolieri per Sky Sports Schweiz: a colpire maggiormente gli scout è la sua capacità di fare la differenza nei primi tre o quattro metri con un'accelerazione impressionante, ma anche la sua abilità nei passaggi, considerata uno dei suoi punti di forza principali. Il suo profilo si adatta quindi perfettamente alle nuove esigenze del calcio di alto livello per un difensore capace di partecipare attivamente alla fase iniziale di costruzione del gioco.

Oggi è felice a Stoccarda, ma domani chissà

L'agenzia di procura del giocatore si è messa in contatto con i club citati, che si sono informati sulle condizioni di un eventuale accordo e, soprattutto, sulle intenzioni del giocatore, ma anche per valutare la posizione del VfB Stoccarda, che, qualora dovesse aprire le porte, accetterebbe la cessione del suo talento solo in caso di un'offerta irrinunciabile. Per il momento, le intenzioni del classe 2006 sono ben chiare: lui è molto felice in Bundesliga e vuole rimanere allo Stoccarda fino alla fine della stagione. Pertanto, non si pone la questione di affrettare un trasferimento, nonostante il crescente interesse nei suoi confronti. Tuttavia, con una valutazione di mercato stimata di 35 milioni di euro, la situazione potrebbe evolversi rapidamente se le prestazioni del giovane difensore continuassero a migliorare. Dalla sua ascesa a inizio stagione all'interesse dei club stranieri per il suo profilo e all'evoluzione del suo status nella Nazionale tedesca, Finn Jeltsch è senza dubbio un caso da tenere d'occhio.