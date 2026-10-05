Nel corso di un'intervista a Sky Sport, nella settoimana che porta a Como-Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato anche della corsa Scudetto e ha espresso il proprio pensiero sulla candatura della squadra di Cesc Fabregas: "Chi segue il calcio apprezza l'evoluzione che ha avuto questa squadra, non solo per gli investimenti ma anche per la qualità dei giocatori e del gioco espresso. Il Como è giustamente tra le realtà migliori del nostro campionato, anche se è difficile dire se possa vincere lo Scudetto. Oggi tutti riconosciamo che l'Inter sia la squadra più forte per rosa, qualità e risultati ottenuti".

Sezione: Focus / Data: Lun 05 ottobre 2026 alle 13:16
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.