Nel corso di un'intervista a Sky Sport, nella settoimana che porta a Como-Roma, Gian Piero Gasperini ha parlato anche della corsa Scudetto e ha espresso il proprio pensiero sulla candatura della squadra di Cesc Fabregas: "Chi segue il calcio apprezza l'evoluzione che ha avuto questa squadra, non solo per gli investimenti ma anche per la qualità dei giocatori e del gioco espresso. Il Como è giustamente tra le realtà migliori del nostro campionato, anche se è difficile dire se possa vincere lo Scudetto. Oggi tutti riconosciamo che l'Inter sia la squadra più forte per rosa, qualità e risultati ottenuti".