Ultimo impegno per la Nazionale in questa soste dedicata alla Nations League. Al Dall'Ara di Bologna gli azzurri hanno affrontato la Turchia, già sconfitta una settimana fa a Bursa con un netto 4-1, in cui i nerazzurri sono stati grandi protagonisti. E anche in questo return-match, Roberto Mancini si è affidato ai campioni d'Italia, con Alessandro Bastoni e Nicolò Barella in campo dal primo minuti e Pio Esposito inizialmente dalla panchina. Ecco com'è andata per loro la partita.

NICOLÒ BARELLA 6 - Non fa male, ci mancherebbe. Ma per uno come lui il tendente anonimato è un'offesa al buon gusto. Gioca meno palloni rispetto alle sue abitudini e sulla corsia di destra tra lui, Di Lorenzo e Vergara non scatta una sintonia sufficiente per fare breccia tra le maglie turche. Da generoso, non spiccando con il pallone tra i piedi si dedica molto alla fase di filtraggio, andando a contestare sulla corsa parecchio palloni. Alla fine della fiera porta a casa un'onesta prestazione da impiegato statale più che da responsabile marketing, timbrando il cartellino con l'assist a Riccardo Calafiori.

ALESSANDRO BASTONI 6,5 - Affida a Mancini (Gianluca) il lavoro sporco, soprattutto l'uscita forte sul possessore di palla e resta un passo più indietro per gestire la situazione. Nell'avvio degli azzurri, che non trovano le misure e danno troppi metri ai turchi, anche lui sembra in affanno ma non si fa mai sopraffare dalla frenesia e guida la retroguardia con serenità. Si sgancia poco, lasciando a chi è davanti il compito di costruire nell'altra metà campo. Paga un cortocircuito difensivo a sinistra sul gol di Aral Simsir, attento sulle verticalizzazioni continue degli ospiti.

PIO ESPOSITO 7 - Mancini lo getta nella mischia dopo 10 minuti nella ripresa, fiutando un'aria troppo frizzantina da insonorizzare prima possibile. L'attaccante si presenta mettendo Issa Doumbia davanti a Ugurcan Cakir e andando a salvare il pallone successivo da un'inevitabile rimessa dal fondo. E sono subito applausi di approvazione. Mette le solite piccole e preziose cosette a disposizione di tutti, poi la sbatte dentro al primo pallone vagante. Una tassa per gli avversari.