Antonio Conte, attualmente in attesa di un nuovo incarico dopo l'addio al Napoli, è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata a The Athletic, in cui ha parlato anche delle ultime esperienze tra Premier League e Serie A. Nel passaggio relativo alla squadra partenopea, con cui ha vinto lo Scudetto nella stagione 2024/25, un'impresa simile a quella realizzata con il Chelsea qualche anno prima, il tecnico salentino ha chiarito di non essersene andato a causa di disaccordi con il patron Aurelio De Laurentiis, anzi. I due però non sono sulla stessa lughezza d'onda quando si parla della scorsa stagione: DeLa è convinto che senza l'emergenza infortuni il Napoli avrebbe vinto il secondo Scudetto consecutivo, Conte però non la pensa così: "Non sono d'accordo. L'Inter ha meritato di vincere. È una grande squadra, reduce da una finale di Champions League. Si era anche rinforzata".

Molte energie

Al di là del finale, l'esperienza sotto il Vesuvio è stata molto positiva per l'allenatore: "È stata un'esperienza meravigliosa. Ha richiesto molte energie e non è stato facile. Dover combattere contro Inter, Juve e Milan non è una passeggiata per squadre come Napoli, Roma o Lazio. Quindi ho speso molto. Ora sono in una fase in cui mi limito a osservare la situazione. Nei periodi di pausa, quando non lavoro, la cosa bella è potersi sedere a guardare le partite, studiare nuovi approcci e mantenere una maggiore calma e lucidità mentre si cerca di adattare le evoluzioni del calcio alle proprie idee".