Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, il presidente della FIGC Giovanni Malagò è tornato sull'audizione in Senato auspicando un intervento da parte della società affinché facciano giocare i talenti italiani: "C'è un disegno di legge abbastanza articolato, mi hanno chiesto di continuare dopo le vacanze. Io ho l'ambizione con le società di Serie A, anche se qualcuno nelle ultime ore ha fatto qualche riflessione diversa, di avere una totale complicità nel collaborare in questo progetto. Sono stati loro a coinvolgermi nella partita, e poi penso che sia il modo migliore, al di là degli aspetti infrastrutturali che li coinvolgono, per valorizzare i loro asset. Si prende un ottimo giocatore italiano, come Federico Dimarco o Nicolò Barella; se non vai ai Mondiali, credo che oggi possa valere decisamente meno. Credo che questo lo abbiano capito"