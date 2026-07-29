“Serve un cambiamento radicale, direi anche morale, ma è vero che dobbiamo calare sul pratico alcune scelte. La presenza del presidente Giovanni Malagò è importante, perché potrebbe fare un elenco delle criticità. Abbiamo la possibilità di dargli risposte e poter risolvere questi problemi. Noi insieme potremmo fare un combinato disposto partendo dalla base del testo del senatore Marcheschi, risolvendo alcuni problemi del calcio”. Questo il pensiero espresso dal senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, Claudio Lotito, nel corso dell’audizione del presidente della FIGC Giovanni Malagò, in settima Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) al Senato.