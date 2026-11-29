Voto sette collettivo all'Inter dopo la prestazione sontuosa col Genoa da parte della Gazzetta dello Sport. Che nel giudizio sottolinea come le tossine da Champions vadano via dopo appena mezz'ora e dopo il primo gol la partita diventi una cavalcata comoda, al trotto. Vittoria autorevole, dove Marcus Thuram si prende la palma del migliore. Ecco i giudizi nel dettaglio

Chivu — 7, l’allenatore. Da bravo sciatore, non può scivolare sulle discese più semplici. Limita a quattro i cambi di formazione ma ottiene le risposte desiderate in termini di continuità e concentrazione.

Thuram — 8, il migliore. Se ride, va tutto bene. Fosse il suo anno? Lo vedi spumeggiante e pensi: sarà stanco. Invece si accende quando serve: avvio l’azione del vantaggio e annienta la flebile speranza del Genoa.

Bisseck — 6, voto più basso. La sua spinta poderosa sorregge la costruzione della manovra, fino all’area del Genoa. Dietro non è proprio impeccabile. Nella ripresa fa valere la sua duttilità sul centrosinistra.

Provedel — 7. Non si è arrugginito aspettando la nuova occasione: sul giro di due minuti disinnesca due colpi di testa di Ostigard. Poi che affidabile, in fuorigioco, nel proteggere il 2-0 e quindi la pace.

Akanji — 6. Non trasmette la sicurezza che era stata uno dei suoi punti di forza nella prima stagione italiana: a Ostigard lascia due occasioni. Ma la paura passa presto. Chiude a destra di fianco a Stones.

C. Augusto — 6,5. Fresco di rinnovo contrattuale, ha sviluppato un istinto da predatore: pericoloso anche con il piede infido, il destro, quando centra il palo sullo 0-0. Contro Onsrud però fatica, all’inizio.

Diouf — 7. Un puledro miracoloso. È dotato dei guizzi, dei cambi di passo e dell’imprevedibilità che Chivu non può pretendere da Spence: in una partita difensiva è una fabbrica di idee, assist incluso.

Barella — 7. Devastante. Ammonito in fretta per eccesso di foga, ha un ruolo non marginale nella progettazione del primo gol. Ma determina anche il quarto. In generale, ha ritrovato la giusta continuità.

Sucic — 7. Un nuovo regista, in attesa di Calhanoglu e Zielinski, finisce spesso nelle grinfie di Ellertsson. Ma dialoghi un rigore e lui lo renderà indimenticabile: è il terzo di fila che piazza in rete.

Jones — 7. Finalmente. I tifosi dell’Inter devono ancora conoscere le caratteristiche: non è il centrocampista da grandi numeri d’area di rigore, tra gol e passaggi vincenti, ma aggiunge sostanza e ritmo.

Dimarco — 6,5. Segna senza esultare, ancora prima che il Var ne certifichi il fuorigioco. Evidentemente non sta vivendo il periodo più spensierato della carriera: però è sempre dentro alle cose che contano.

Lautaro — 7,5. Anche al 50 per cento, è il più forte di tutti: a 46 giorni dall’ultima partita da titolare sblocca il risultato con il primo tiro in porta. E assiste Thuram con il tocco che chiude la questione.

Zielinski — 6. Il suo ritorno ha un valore sperimentale che conta, perché Chivu gli ordina di giocare mezzala mantenendo Sucic regista. È abbastanza pimpante in campo. Sembra guarito, buon segno.

Esposito — 6. La serata di parziale riposo, doverosa dopo la lunga serie di partite consecutive in cui è stato protagonista tra Inter e Nazionale, non gli sottrae voglia: prova a segnare, si procura un rigore.

Stones — 6. San Siro lo accoglie con un applauso 2 mesi e mezzo dopo averlo salutato con garbo: la speranza dell’Inter è che abbia risolto i guai fisici e che possa ora diventare il leader della difesa.

Luis Henrique — s.v. Un’alternativa in più. Avrebbe necessità di giocare, per ritrovare il passo. Succede così con chi torna da un infortunio muscolare. Ma in questa squadra è davvero dura farsi largo sulle fasce.

Lavelli — s.v. Il giovanotto è utile per tributare la standing ovation a Thuram, che era sfinito. Ma merita anche un abbraccio collettivo, come se fosse la mascotte del gruppo, dopo una respinta difensiva.