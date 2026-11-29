Sin da piccolini ci è sempre stato ripetuto fino allo sfinimento che "con i se e con i ma non si ragiona". Principalmente, questo insegnamento apparentemente troppo semplicistico aveva la funzione di farci venire a patti con un elemento cruciale dell'esistenza umana: il senso di responsabilizzazione e la consapevolezza del nostro agire. Banalmente, piangere sul latte versato o rimuginare sul passato è inutile e si presta unicamente al rosicamento, al rimpianto o, peggio ancora, alla nefasta abitudine di cercare scuse quando commettiamo qualche sciocchezza. Propriamente, questo voler ipotizzare universi paralleli che si sarebbero potuti sviluppare adottando condotte o scelte differenti in psicologia è chiamato "pensiero controfattuale". Sembra incredibile, ma il vortice intellettivo del "ma se io avessi fatto..." e del "cosa sarebbe successo se..." aveva già stuzzicato filosofi antichissimi come Platone e Aristotele, i quali avevano attribuito a questa branca un valore di tipo epistemologico. Secoli dopo, a riprendere il concetto per questioni di studio fu il filosofo tedesco Leibniz, il quale sosteneva che potesse esserci un numero infinito di mondi alternativi, purché non fossero in conflitto con le leggi della logica. In tempi più recenti, il fenomeno è stato riarrangiato con l'internazionale nomea di "sliding doors" (letteralmente, "porte scorrevoli"), omaggio all'omonima pellicola del 1998: il film ruota intorno al binomio di possibili universi alternativi che la protagonista - interpretata da Gwyneth Paltrow - avrebbe potuto vivere se fosse riuscita o meno a salire su una metropolitana. Insomma, ragionare "con i se e con i ma" sarà anche pratica scorretta, ma non si può negare che anche menti illustri abbiano dedicato analisi, studi e progetti filmici a questo aspetto. Sarà dunque questo passaggio ciò a cui ci aggrapperemo per analizzare una fase della sfida di San Siro tra Inter e Genoa rivelatasi poi cruciale ai fini del risultato.

Dalle parate di Provedel al fiume in piena

La fetta di partita tra nerazzurri e rossoblu che andremo ad analizzare si racchiude in un lasso di tempo abbastanza breve: cinque minuti per la precisione, e nello specifico quelli intercorsi tra il 24' e il 29'. Dopo un primo quarto d'ora in cui i meneghini avevano provato a impostare un piano gara volto all'arrembaggio, la grinta degli uomini di De Rossi iniziava a crescere con preoccupante progressività. Ecco, dunque, che al 24' suona il primo campanello di allarme: in uno dei pochi acuti della propria partita, l'esterno genoano Mitaj lascia sul posto un distratto Diouf e calibra un preciso traversone che il centravanti amico Osmajic impatta al volo trovando una risposta felina del portiere interista Provedel: spavento numero 1! Incoraggiato dal vantaggio sfiorato, il club ospite prova a infliggere la seconda martellata al ferro rovente sfruttando uno spiovente velenoso di Messias che né Akanji né Bisseck sono in grado di decifrare. Ad avventarsi sulla sfera è ancora l'attaccante montenegrino, il quale spizza di testa il pallone trovando la seconda fenomenale risposta nel giro di due minuti dell'estremo difensore friulano: spavento numero 2 e situazione che si fa sempre più critica!

La squadra forte, però, si riconosce proprio nelle criticità. E infatti il Biscione morde con ferocia: al 29', una palla recuperata a centrocampo innesca un rapido contropiede che capitan Lautaro Martinez tramuta nel gol del vantaggio dopo un preciso attacco alla linea di fondo da parte di Diouf. Non contenti del parziale e memori del giramento di scatole patito appena una settimana fa contro l'Atalanta, i lombardi spingono a tavoletta senza mai scalare la marcia e infliggono una nuova stoccata grazie al destro ravvicinato di Thuram. Il ferro, stavolta, è l'Inter a batterlo ed è soltanto il VAR a cancellare per un fuorigioco millimetrico il tris firmato Dimarco. Poco male: complice un rigore agghiacciante accordato da Ayroldi, i milanesi chiudono la pratica realizzando con Sucic la rete della sicurezza già all'interno della prima frazione. Il gollonzo di Thuram nel secondo tempo mette la ciliegina sulla torta e rende felici tifosi interisti e fantallenatori: 4-0 e tutti e scia della Lazio conservata.

Il risultato è stato rotondo, netto e rispecchia pienamente e perfettamente la differenza di valori tra le due squadre. Eppure, quegli scricchiolii difensivi lasciano aperta una voragine di ipotesi su cui vale assolutamente la pena interrogarsi. Se sul primo intervento decisivo di Provedel il concorso di colpa per la mancata marcatura è da spartirsi tra Carlos Augusto e Akanji, il successivo colpo di testa ravvicinato sventato dal portiere friulano ha palesato una preoccupante mancanza di intesa e comunicazione tra il centrale svizzero e Bisseck, quasi condannati da un pericolosissimo "vai tu o vado io?". Per fortuna, l'ex estremo difensore biancoceleste uscendo di casa si è ricordato di indossare il mantello di Batman e ha risparmiato a Chivu e soci una bella seccatura. A questo punto, la domanda torna in auge: "E se il Genoa avesse segnato uno di quei gol, come sarebbe finita la partita?". È un discorso ipotetico, certo. Ma la grazia di cui i meneghini hanno beneficiato non deve far passare in secondo piano i problemi difensivi che continuano a manifestarsi. Ergo, in questa specifica situazione, il chiedersi "ma se..." potrebbe risultare non diabolico, bensì costruttivo. C'è ancora da sistemare insomma. Qualcuno dirà "tutto è bene quel che finisce bene". Noi diciamo: "occhio a tirare la corda".