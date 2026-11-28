E' Giovanni Ayroldi il direttore arbitrale di Inter-Genoa, gara valida per la 13esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Molfetta si avvale della collaborazione di Bindoni e Barone, con Sacchi nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR, a Lissone, in collegamento con Milano, c'è la coppia formata da Meraviglia e Dionisi. Avvio di gara intenso con i nerazzurri che provano subito a fare gioco, ma gli ammoniti sono dei calciatori dell'Inter: finiscono nella prima mezz'ora sul taccuino Barella e Carlos Augusto.

Errore di Ayroldi quando non fischia un fallo netto su Barella. Sbaglia Ayroldi ad assegnare il rigore all'Inter: il contatto tra Otoa e Barella è davvero leggero. La ripresa scorre via con il risultato già determinato e la direzione arbitrale è agevole.

Gli episodi più rilevanti

15' Richiamo per Sucic che ferma Messias, bravo con il primo controllo a tagliar fuori la pressione del croato. Il giallo sarebbe stato troppo severo.

16' Intervento sul pallone di Vasquez che ferma regolarmente Jones in area di rigore ligure.

16' Ammonito Barella dopo un fallo netto su Traoré: rischia qualcosina il giocatore dell'Inter nel gesto di stizza nei confronti dell'arbitro.

28' Ammonito anche Carlos Augusto per un pestone in campo aperto su Ellertson. L'arbitro fa proseguire per il vantaggio ed estrae a fine azione il giallo.

31' Ndiafe colpisce Barella e il fallo era netto: lo scontro basso non viene ravvisato da Ayroldi. Errore abbastanza importante.

44' Annullato giustamente il 3-0 dell'Inter per posizione irregolare di Dimarco. Il giocatore dell'Inter era oltre Vasquez.

46' Scontro Otoa-Barella, Ayroldi fischia il rigore per l'Inter ma il contatto è davvero leggero. Penalty che viene assegnato in modo errato.

77' Il primo ammonito del Genoa è Marcandalli: sanzione inappuntabile.