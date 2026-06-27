Ad accompagnare Zlatko Dalic nella conferenza stampa della vigilia del match tra la Croazia e il Ghana è arrivato l'ex interista Ivan Perisic, che a dispetto della carta d'identità continua a sciorinare prestazioni di alto livello con i Vatreni. E lui sembra non avere ancora la minima intenzione di fare un passo indietro: L'ho già detto, io e Luka ci sproniamo a vicenda continuamente. Vediamo che in altri sport i limiti si sono alzati, con il duro lavoro e il sacrificio, con quella fame che abbiamo dentro, si possono raggiungere certi traguardi. La fame c'è ancora, lavoriamo a pieno ritmo, mi alleno due volte al giorno. Finché sarà così, resterò qui, finché potrò fare la differenza in campo, interagire con i giocatori più giovani. Sono qui da anni, giocherò in qualsiasi ruolo mi chieda l'allenatore".

A proposito dei giovani della Croazia, Perisic aggiunge: "Ci sono molti giovani, molta qualità in squadra. In un certo senso, questi ragazzi sono fortunati che siamo rimasti in Nazionale così a lungo, per vedere come trattiamo la maglia sacra, per promuovere la Croazia nel migliore dei modi. Sta a loro tenere unita la nazionale e mantenere vivo questo spirito di tifo un giorno, quando noi non ci saremo più . "