Nemmeno il tempo di ufficializzare il suo arrivo che il CSKA Sofia decide di dare una responsabilità importante a Stefano Sensi, assegnandogli una maglia per nulla banale, ovvero la numero 8 che fu quella della leggenda del calcio locale Hristo Stoichkov. Sensi, presentandosi ai nuovi tifosi dai canali ufficiali del club, non sente il peso dell'onere: "So chi è Stoichkov, è stato un grande calciatore, parte della storia del club e del calcio europeo. Ha fatto molto a livello internazionale, ha vinto il Pallone d'Oro. Per me, la maglia numero 8 è un onore e un motivo in più per dare il massimo".

Cosa si aspetta Sensi da questa nuova esperienza?

"Voglio fare un passo avanti nella mia carriera. Credo che il CSKA sia la strada giusta. Voglio divertirmi giocando a calcio, vincere, segnare gol ed entrare a far parte della storia di questo club. Devo rimanere sempre concentrato e allenarmi duramente ogni giorno. Voglio solo diventare parte integrante del CSKA. Non vedo l'ora di giocare, di sentire l'atmosfera, lo stadio e il campionato. Per fortuna, la prima partita si avvicina. Mi sento molto bene. Sono qui da due giorni e posso constatare di essere in un grande club con un'ottima organizzazione e persone fantastiche".

Prime impressioni sulla nuova squadra?

"Le mie prime impressioni sono incredibili. Ho incontrato prima l'allenatore, è un ottimo mentore, ma anche una persona fantastica. Anche i miei compagni di squadra sono ragazzi fantastici, mi hanno fatto sentire subito parte del gruppo. Sono felice. So che il CSKA è un grande club, sia in Bulgaria che in Europa. Lo so dai tempi in cui vivevo in Italia. Ho visto alcune partite della squadra, così come dei filmati con i tifosi. Sono eccezionali, creano un'atmosfera fantastica durante le partite, il che è molto importante per i giocatori."