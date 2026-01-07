Sono serviti i calci di rigore all'Inter U20 per eliminare la Sampdoria dagli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria, nonostante il vantaggio di 2 reti maturato nel primo tempo ma cancellato dalla rimonta blucerchiata. Al termine della partita, il mister nerazzurro Benny Carbone ha commentato quanto accaduto:

Vittoria al cardiopalma, ma che vi permette di passare il turno.

"Intanto credo sia importante aver passato il turno in una competizione a cui teniamo tantissimo, siamo stati bravi e fortunati a vincere ai rigori ma ci siamo complicati la vita da soli. Succede quando prendi la partita sotto gamba e pensi che sia tutto facile. L'approccio alla gara non mi è piaciuto, così come il fatto di essere entrati in campo deconcentrati. Siamo ancora molto molto lontani dal nostro standard".

Oggi il lato positivo è stata la freddezza ai rigori.

"Sono andato a colpo sicuro scegliendo i rigoristi, è una mia responsabilità. Non conta più il fatto di chi se la sente, un allenatore deve prendersi anche la responsabilità di scegliere i rigoristi e io ero sicuro che loro potessero segnare. Merito loro che quando mi mostrano come calciano dal dischetto lo fanno bene".

Kukulis è sempre serio e dà il suo contributo.

"Stiamo parlando di un ragazzo che a me fa impazzire, mi piace perché è un professionista serio, non molla mai. Sta giocando poco e dovrebbe giocare di più, ma dipende sempre da chi arriva dall'U23. Qualcuno dei nostri ci rimette, e spesso succede a lui. Noi però contiamo molto su di lui, probabilmente rinnoverà il contratto con l'Inter, sono molto contento per lui, per il suo gol. Quando gioca segna sempre, speriamo che possa continuare a giocare di più, io ci tengo molto".