Ivan Perisic mette nel mirino Davor Suker. L'ex Inter, oggi al PSV Eindhoven, ha segnato ieri alla Spagna il 40esimo gol con la maglia della Croazia, sua nazionale. A quota 45 c'è appunto Suker, primatista all-time per reti segnate con i biancorossi. Perisic, che ieri è stato poi espulso al 90', ha ancora diverse partite per centrare l'impesa.
Il classe 1989 di Spalato salterà Inghilterra-Croazia per squalifica, ma sarà a disposizione per Croazia-Cechia del 15 novembre, ultima gara del girone di Nations League. Ci saranno poi diverse amichevoli e, soprattutto, le qualificazioni agli Europei del 2028. Probabilmente tante delle speranze di Perisic passeranno da lì, considerando che nel raggruppamento ci saranno anche nazionali di secondo piano. Vedremo se l'ex nerazzurro, che probabilmente saluterà la Nazionale dopo Euro2028, riuscirà nel sorpasso.
Alessandro Savoldi
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