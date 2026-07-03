Eliminata la Croazia di Petar Sucic, avanza la Svizzera di Manuel Akanji. Esiti opposti per i due interisti in campo nella notte italiana ai Mondiali 2026. Il centrocampista biancorosso lascia la competizione dopo il 2-1 del Portogallo sulla Croazia, nonostante la rete di Ivan Perisic al 53'. Pareggio di Cristiano Ronaldo al 68' e gol vittoria del neo milanista Gonçalo Ramos al 94'. Sucic è rimasto in campo dal 1' all'ultimo minuto.

Avanza invece la formazione elvetica grazie al 2-0 sull'Algeria, segnano Embolo al 10' e Ndoye al 46'. La Svizzera di Akanji (in campo per tutta la partita) aspetta ora la vincente di Colombia-Ghana, che si giocherà stanotte alle 3.30 italiane, per sapere chi affronterà agli ottavi di finale. Le altre due gare dei sedicesimi di finale sono invece Australia-Egitto di stasera alle 20.00 e Argentina-Capo Verde in programma a mezzanotte, con Lautaro Martinez tra i protagonisti. Da domani il via agli ottavi.