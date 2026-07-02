"Credo che la chiave tattica sarà in mezzo al campo", aveva detto Zlatko Dalic ieri, alla vigilia di Portogallo-Croazia, match valido per i sedicesimi di finale del Mondiale. E, allora, il ct dei Vatreni non poteva che affidarsi ai centrocampisti più in forma a sua disposizione, compreso l'interista Petar Sucic, che giocherà dal via la sua terza gara su quattro in questo torneo. Sucic, peraltro, è reduce dal bel gol, il primo in questa competizione, segnato al Ghana. Con lui l'intramontabile Luka Modric, gli altri 'italiani' Martin Baturina e Nikola Vlasic, oltre all'ex nerazzurro Mateo Kovacic.

Dall'altra parte, Roberto Martinez lancia a sorpresa Rafael Leao nell'undici di partenza: in attacco, con il milanista, ci saranno Pedro Neto e il confermatissimo Cristiano Ronaldo. In mezzo al campo, per i lusitani, il trio Bruno Fernandes-Vitinha-Joao Neves.