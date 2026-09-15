E' un Daniele Orsato positivo quello che è intervenuto oggi a Rai Italia. Il nuovo designatore della Commissione Arbitri Nazionale Serie A e Serie B ha detto la sua sul nuovo corso, descrivendo così le sue sensazioni: "Sono soddisfatto. I miei ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario per cercare di velocizzare di più il gioco".

Le parole di Orsato sull'avvio di stagione degli arbitri

Poi l'ex arbitro della sezione di Schio ha continuato: "Abbiamo recepito le novità che ha introdotto l'IFAB, ma al contempo ci siamo uniformati alle linee dettate da UEFA e FIFA. L'obiettivo è quello di velocizzare il gioco e snellire le decisioni. Il VAR interverrà solamente nei casi di chiaro ed evidente errore da parte degli arbitri. Sono orgoglioso di come i miei ragazzi si sono comportati fin qui, i rigori si fischiano quando ci sono..."

Parlando poi del suo approccio, Orsato ha concluso: "Queste indicazioni servono ad accrescere l'autostima dei direttori di gara, di conseguenza si possono formare arbitri più forti. Per essere più forti poi si lavora sugli errori ma bisogna avere coraggio, senza aver paura di sbagliare. Lo dico sempre anche ai miei figli. Sin qui non ho visto cose che non mi sono piaciute: se il buongiorno si vede dal mattino, sarà un calcio italiano da esportare e con il quale fare bella figura".