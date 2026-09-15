Basta un colpo di testa a tre minuti dalla fine di Johan Vasquez al Genoa per superare il Sudtirol nella gara dei sedicesimi di finale di Coppa Italia e regalarsi l'accesso agli ottavi dove i rossoblu sfideranno l'Inter. Partita più complicata del previsto per gli uomini di Daniele De Rossi, che ci prova diverse volte ma senza mai trovare la via del gol almeno fino a quando, su calcio d'angolo di Puczka, il messicano toglie le castagne dal fuoco e trova la rete di testa che vale il timbro sul passaggio del turno. 

Sezione: News / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 19:53
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.