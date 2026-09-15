Niente Roma-Inter per Hakan Calhanoglu a causa di un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Impossibile che il calciatore affronti i giallorossi e appuntamento con la maglia nerazzurra per Inter-Parma del 10 ottobre. Tuttavia non è detto che Calhanoglu non venga convocato da Montella per gli ultimi impegni della Turchia di questa Nations League. E che quindi faccia parte della spedizione locale per la manifestazione (ovviamente non per tutte le gare, sia chiaro).

Dalla Turchia infatti, sia per l’entità dello stop (che non sembra grave), sia per la maxi durata della sosta, non escludono a priori alcuna ipotesi sul centrocampista, nemmeno quella secondo cui l’atleta possa anche curarsi con la propria nazionale, saltando le gare casalinghe di settembre con Francia e Italia, per provare a giocare uno scampolo di partita il 2 ottobre a Liegi col Belgio e una buona parte del match di ritorno contro gli Azzurri a Bologna, col match in calendario il 5 del prossimo mese. L’Inter - è plausibile pensare - preferirebbe che il giocatore rimanesse a Milano, ma venerdì, quando sarà ufficializzata la lista della Turchia, se ne saprà di più (anche se Calha potrebbe comunque, a livello teorico, raggiungere i compagni di Nazionale in un secondo momento). Qualora il recupero necessitasse invece di 3 settimane piene, il classe '94 rimarrebbe a Milano senza se e senza ma.

Già in passato Calhanoglu, in una situazione simile, aveva accompagnato i compagni in Montenegro da infortunato, presentandosi pure in conferenza stampa alla vigilia del match, senza poter scendere in campo, per poi tornare a disposizione del suo selezionatore poco più tardi.