Al termine della partita vinta contro il Südtirol che vale al Genoa la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia dove sfiderà l'Inter a San Siro, Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset per commentare questo successo: "Vittoria che serviva, per la fiducia e per l'ambiente che anche oggi ci ha supportato. Vittoria importante, che ci permette di giocare a San Siro e siamo contenti".

Sezione: News / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 20:22
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.