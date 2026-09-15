Al termine della partita vinta contro il Südtirol che vale al Genoa la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia dove sfiderà l'Inter a San Siro, Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset per commentare questo successo: "Vittoria che serviva, per la fiducia e per l'ambiente che anche oggi ci ha supportato. Vittoria importante, che ci permette di giocare a San Siro e siamo contenti".