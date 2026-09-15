Dagli studi del 'Processo del Lunedì' su RAI2, Fabrizio Ravanelli commenta così la vittoria dell'Inter di ieri contro l'Udinese. "Questa vittoria dimostra uno strapotere tecnico, tattico, fisico e di qualità. Credo che non ci sia niente da registrare, i gol sono nati casualmente per errori individuali; la difesa ha comunque lavorato abbastanza bene, di reparto. Ci sono state due disattenzioni sul gol di testa e Andy Diouf ha avuto un'incomprensione sua a livello tecnico. Però l'Inter è superiore a tutte le altre, non c'è partita".