Quattro dei cinque marcatori dell'Inter nella partita contro l'Udinese finiscono dritti nella Top 11 della quarta giornata del campionato di Serie A stilata da WhoScored.com. Nicolò Barella, Carlos Augusto, Marcus Thuram e Pio Esposito entrano nella squadra ideale di questo ultimo turno, facendo dei nerazzurri la formazione più rappresentata. 

Sezione: News / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 21:19
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.