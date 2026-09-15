Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato della situazione tra i pali della porta nerazzurra, dopo le prestazioni di Josep Martinez contro Real Madrid e Udinese.

"Deve giocare Provedel? Io non sono d'accordo. per giocare all'Inter ci vuole anche del tempo e far fare la gavetta. Giudicare una partita è troppo semplice. Martinez ha sbagliato, errori di presunzione a Madrid e tecnico con l'Udinese, ma secondo me può essere all'altezza. Gli serve tempo dimostrarlo. Deve aver tempo per limare i suoi difetti".

Spazi alla lotta scudetto. "Gli opinionisti ora non considerano il Como, che ha un'identità di gioco e di qualità ben precisa. Il Como è da considerare un'antagonista dell'Inter, allo stesso livello della Roma. Per qualità e non solo c'è l'Inter davanti, Roma e Como sono appena sotto"