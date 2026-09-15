Quattro giornate di Serie A ed è già tempo di verdetti – almeno secondo i bookmaker - per il titolo di capocannoniere. A prendersi la scena è ancora Donyell Malen: l'attaccante della Roma viaggia a medie devastanti con 6 reti realizzate in 4 partite, trascinando i giallorossi in vetta alla classifica a punteggio pieno. Una marcia che ha convinto gli esperti di Better e Planetwin365, che vedono a 1,50 l’olandese capocannoniere, quota crollata rispetto il 6,00 di inizio stagione.

Il weekend appena concluso ha confermato il dominio dell’ex Aston Villa, a segno a Torino dove aveva trovato il suo primo gol giallorosso lo scorso gennaio. Il neerlandese ha approfittato della panchina nell’ultimo turno del capocannoniere 2026, Lautaro Martínez, ora proposto a 6,00. A digiuno anche gli altri principali antagonisti, Rasmus Højlund dato a 15,00, e Gonçalo Ramos, fissato a 18,00. Alla stessa quota del portoghese c’è ora Marcus Thuram, al secondo gol consecutivo, seguito da Pio Esposito, anche lui a segno contro l’Udinese, dato a 20,00 come Antonio Raimondo, a secco a Genova dopo due doppiette consecutive. Dopo la straordinaria tripletta di Venezia, irrompe in quota Franco Mastantuono, offerto ora a 50 volte la posta.