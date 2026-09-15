Alla fine, Lionel Scaloni, CT della Nazionale argentina, decide di non rinunciare a Lautaro Martinez nemmeno per le prossime amichevoli che i vicecampioni del mondo dovranno affrontare Bolivia, Burkina Faso e Benin. L'attaccante dell'Inter figura nella lista dei convocati dai campionati esteri, così come i romanisti Santiago Castro e Matias Soulé. Presente nell'elenco anche Lionel Messi, che quindi darà il suo addio definitivo alla Seleccion in patria, proprio contro il Benin il 6 ottobre al Monumental. 

Sezione: Focus / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 22:22
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.