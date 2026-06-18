Petar Sucic è riuscito a impreziosire la sua prima recita in un Mondiale grazie all'assist offerto a Martin Baturina per il primo gol del pari della Croazia, sempre cosretta a inseguire l'Inghilterra, in vantaggio già al 12' con Harry Kane dal dischetto, in conseguenza di un fallo da rigore causato da Luka Modric. Il nuovo equilibrio viene spezzato al 36', sempre dal bomber del Bayern Monaco, questa volta letale con un inserimento in area col quale tramuta un corner nel 2-1. Risultato che resiste fino a poco prima del duplice fischio, quando Petar Nusa riporta tutto in parità sfruttando una torre dell'intramontabile Ivan Perisic.

SECONDO TEMPO -

Prima dell'entrata in scena dirompente a inizio ripresa di Jude Bellingham che, dopo un tempo in sordina, spacca in due la difesa della squadra di Zlatko Dalic e infila Dominik Livakovic con un tiro che tocca il palo e poi si deposita nel sacco. I conti, dopo una serie di occasioni mancate, la squadra di Thomas Tuchel li chiude solo all'85' con il tiro a giro sul secondo palo vincente di Marcus Rashford. Una delle tante giocate di un match pieno di fuochi d'artificio, forse il più spettacolre visto fin qui nella rassegna americana. 

Sezione: Focus / Data: Gio 18 giugno 2026 alle 00:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.