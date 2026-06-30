Tocca alla Costa d'Avorio di Yoan Bonny: saranno gli Elefanti i primi a scendere in campo questa sera per i sedicesimi di finale dei Mondiali, nella gara in programma a Dallas contro la Norvegia. La formazione scandinava ripropone dal primo minuto Erling Braut Haaland, mentre sul fronte ivoriano l'attaccante interista è confermato titolare dal CT Emerse Faé. Fischio d'inizio alle ore 19.

Ecco le formazioni ufficiali:

COSTA D'AVORIO (4-1-4-1): Y. Fofana; Doué, Kossounou, Agbadou, Konan; Sangaré; Pépé, Kessie, Inao Oulai, Diomandé; Bonny.

In panchina: Kone, Lafont, Adingra, Diakite, Diallo, Diomande, S. Fofana, Guessand, Guiagon, Ndicka, Operi, Seri, Singo, Touré, Wahi.

All. Emerse Fae.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sotloth, Haaland, Nusa. 

In panchina: Selvik, Tangvik, Aasgaard, Aursnes, Bjorkan, Bobb, Falchener, Hauge, Langas, Larsen, Ostigard, Ryerson, Schjelderuo, Thorsby, Thorstvedt.

All. Stale Solbakken.

ARBITRO: Valenzuela (Venezuela)

Sezione: World Cup 2026 Diary / Data: Mar 30 giugno 2026 alle 18:10
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.