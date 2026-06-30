Lautaro Martinez ha chiuso la stagione 2025-2026 da capocannoniere della Serie A con 17 reti: da quando il campionato è tornato a 20 squadre (stagione 2004/05), mai il vincitore della classifica marcatori aveva terminato il torneo segnando meno di 20 reti. Il record più basso precedente risaliva al torneo 2007/08, quando Alessandro Del Piero fu il miglior marcatore con 21 gol.

In assoluto, prescindendo dalla formula del torneo, l’ultimo Capocannoniere della Serie A a imporsi con meno di 20 reti all’attivo era stato Gianluca Vialli: per lui 19 gol nel 1990/91, anno dello Scudetto della Sampdoria, con 18 squadre iscritte al campionato. Il capitano nerazzurro è diventato nel frattempo terzo marcatore all-time dell’Inter: l’attaccante argentino ha raggiunto quota 175 gol in gare ufficiali con la maglia nerazzurra diventando il primo fra i calciatori stranieri, e il quarto in Serie A con 132 marcature complessive.